حظك اليوم برج الثور الأحد 27-2-2022 مهنيا وعاطفيا

صفات كثيرة يتميز بها مواليد برج الثور الذي ولد خلال الفترة من 20 أبريل إلى 20 مايو، وأهمها أنه مبتكر، والبعض يراه مشاكس ولكنه في الواقع منصرم ولا يترك أي عمل تحت مسؤوليته إلا وقد أتمه بشكل كامل، كما يحرص هذا المولود على الاهتمام بالحدائق، الطبخ، العمل اليدوي، وسماع الموسيقى الرومانسية، وارتداء الملابس ذات جودة عالية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين العاطفي والعملي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور، أن القمر اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي فتقول خبيرة الأبراج أنه رغم الضغوط.. القمر قد يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تخطط للقيام برحلة تجمعك به.

برج الثور 2022

ويتوقع خبراء الفلك هذا العام لأصحاب برج الثور الكثير من الأخبار على الصعيد العاطفي، فمن المتوقع إذا كنت متزوجًا أن يمر هذا العام بدون أزمات، وتسعد الحياة بينكما، أما إذ كنت أعزب فإن هذا العام فرصة للارتباط فالأجواء مناسبة فهذا العام هو عام الارتباط بالشريك، حيث تتمتع خلال تلك الفترة بالسحر والجاذبية، وتلفت إليك الأنظار، وقد تلتقي بالحب من خلال علاقة صداقة تجمعك بأحد تعرفه من قبل..