حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 27-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يفضل مولود برج الجوزاء امتلاك عدد كبير من الأصدقاء فيحب دائما أن يكون حوله حاشية كبيرة في أي مكان يذهب إليه، كما يعرف عن هذا المولود أنه يجيد فن التواصل مع الآخرين، ومن منطلق أنه يملك شخصية مزدوجة، فمن جهة؛ يمكن أن تراه اجتماعيا، منفتحا ومرحا ومن جهة أخرى؛ يمكن أن تجده هوائيا تأمليا، جديا، عصبيا ومترددا بعض الشيء.

ويحمل علم الفلك أخبار كثير على الصعيدين العاطفي والعملي لمواليد برج الجوزاء وفق خبيرة الأبراج عبيرة فؤاد والتي تقدم «الوطن» حظك اليوم لقرائها على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء على المستوى المهني، بأن القمر اليوم في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية أعمال وممتلكات.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

وعاطفيا تقول خبيرة الأبراج إن الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.

برج الجوزاء 2022 في الحب

ومنذ مطلع العام الجاري توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب برج الجوزاء أنهم على موعد مع السعادة والحب والغرام، فإذا كان متزوجا، فهذا العام يصالح هذا المولود ويمنحه أدوات السعادة العاطفية التي تجعله يسعد للغاية مع الشريك، وإذا كان هذا المولود أعزب فهناك فرص للارتباط ابتداء من 11 مايو بالإضافة لوجود فرصة للزواج آخر شهر يونيو، أو يوليو أو أغسطس، أو أكتوبر.