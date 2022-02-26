حظك اليوم برج الجوزاء السبت 26-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ مولود برج الجوزاء من 21 مايو حتى 21 يونيو، وهو يتميز البرج بأنه اجتماعي ويحب الخروج بدرجة كبيرة، كما أنه يستمع بالحفلات، ويعطي بهجة كبيرة في المكان الذي يتواجد به، حيث أنه مبهج بدرجة كبيرة ويحب الحديث مع الآخرين في كل أمور حياته، والحجر الكريم المفضل له الزمرد والعقيق الأصفر.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بضرورة التخطيط للمستقبل والتصرف بشكل سليم في كل الأمور الخاصة بالعمل والمال حيث إن القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط، وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تتغلب على الخلافات التي تواجهك حيث أن عطارد وزحل داعمان ويمنحانك يقظة وقدرة على تخطي كل المشكلات، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.

مواصفات برج الجوزاء

ويتسم مولود برج الجوزاء بالكرم الكبير فهو يحب مساعدة الآخرين خاصة الفقراء، حيث أنه يكره الأنانية ويكره أن يرى شخص محتاج ولا يساعده، كما أنه يساعد الفقراء والمساكين، وهو يحب الاعتماد على نفسه في كل أمور حياته ويرفض أن يتحكم به أحد ولو بشكل بسيط.

وأبرز عيوب مولود برج الجوزاء عدم الالتزام فهو يكره أن يلتزم بميعاد معين أو عمل لذلك فهو غير مناسب للوظائف الروتينية، كما أنه يتطفل بشكل كبير في مختلف الأمور التي تدور حوله لدرجة تجعل الآخرين ينزعجون منه، بجانب التردد التي يشعر به.