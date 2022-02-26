«المهن التمثيلية» تشكر الرئيس السيسي على علاج سمير صبري: دمتم سندا للمبدعين

تقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للفنان سمير صبري إذ أمر رئيس الجمهورية برعايته رعاية كاملة.

نقابة الممثلين تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

جاء ذلك في بيان أصدرَته نقابة المهن التمثيلية قبل قليل جاء نصه كالتالي: «بيان من فناني مصر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسمي وباسم جموع فناني مصر أتقدم بأسمى أيات الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر برعاية الفنان الكبير سمير صبري».

وأكّد البيان موقف رئيس الجمهورية الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن شمولهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان، وجاء في ختام البيان: «دمتم سندًا وراعيًا للإبداع والمبدعين حفظكم الله لمصر وللمصريين والله الموفق».