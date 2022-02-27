حظك اليوم برج السرطان الأحد 27-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج السرطان أنه يتمتع بشخصية وفية، كما أنه يحرص على كتمان الأسرار، كما يملك قدره هائلة على إخفاء مشاعره وعدم إظهارها، كما يعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان وخاصة من الرجال كونه يملك أسلوبا راقيا ومقنعا في الحوار، كما يعرف عن رجل هذا البرج أنّه لا يدخل أي علاقة عاطفية إلا عندما يشعر بالثقة والأمان الكامل.

وعلى الجانب الآخر يعرف عن امرأة برج السرطان أنّها امرأة دبلوماسية، ولا تحب إثارة المشاكل ولا مواجهتها، وعليه ترصد «الوطن» حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيدين العاطفي والمهني وفق خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج مهنيا واجتماعيا، تنصحك الأفلاك أن تستمع للآراء الأخرى وتدرسها، وانتبه لحقوقك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

صحة برج السرطان في 2022

وتوقع خبراء الفلك لأصحاب ومواليد برج السرطان على المستوى الصحي، أنه حتى آخر مايو لدى هذا المولود طاقة مهولة، وتنخفض بداية من شهر يونيو بسبب الإجهاد والجهد المتراكم، وينصح هذا المولود خلال تلك الفترة ألا يهمل راحته، وأنه ابتداء من 20 أغسطس لآخر العام من المهم أن تنظم جهودك.