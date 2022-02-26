قائمة مسلسلات رمضان 2022 المصرية .. المتحدة تخوض السباق بـ14 مسلسلا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني، والذي سيشهد هذا العام مشاركة عدد كبير من الأعمال الدرامية، وستشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بنحو 14 عملًا دراميًا، وفيما يلي قائمة مسلسلات رمضان 2022 المصرية.

قائمة مسلسلات رمضان 2022 المصرية

ويشارك في قائمة مسلسلات رمضان 2022 المصرية، الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، من بطولة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا وخالد الصاوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 3 والمشوار

وسيضم الموسم الرمضاني أيضًا، مسلسل «المشوار» للفنان محمد رمضان، من بطولة دينا الشربيني وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل وندى موسي وأحمد مجدي وخالد أنور وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

كذلك سيشارك الفنان طارق لطفي فى السباق الرمضاني، بمسلسل «جزيرة غمام» والذي سيشهد تواجد عدد من النجوم بجانبه منهم فتحي عبدالوهاب ومي عز الدين ومحمود البزاوي وأحمد أمين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

وتمكنت الفنانة يسرا، من حجز مكانها فى السباق الرمضاني، عبر مشاركتها في مسلسل «أحلام سعيدة» ويشارك في بطولته غادة عادل ومى كساب وانتصار وشيماء سيف وعماد رشاد، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

وتشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضان للعام الجاري، بمسلسل «فاتن أمل حربي»، من بطولة شريف سلامة وهالة صدقي وفادية عبد الغني ومحمد الشرنوبي، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

خالد النبوي يشارك في السباق الرمضاني

وينضم إلى دراما رمضان 2022، الفنان خالد النبوى والذي يشارك بمسلسل «راجعين ياهوى»، ويشارك في بطولته نور وأنوشكا ووفاء عامر وهنا شيحا وأحمد بدير، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

ويشارك الفنان آسر ياسين في قائمة مسلسلات رمضان 2022 المصرية، بمسلسل «سوتس بالعربي»، وهو مأخوذ من مسلسل أمريكي، ومن بطولة أحمد داود وريم مصطفى وصبا مبارك وتارا عماد، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج مريم الأحمدي.

ومن أبرز مسلسلات رمضان 2022، «يوتيرن» وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وكريم قاسم، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

أما الفنان هاني سلامة فيشارك فى السباق الرمضاني المقبل بمسلسل ملف سري والذي يشارك فيه بجانب وعائشة بن أحمد وماجد المصري وإيهاب فهمي، وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج حسين البلاسي.

ويخوض الفنان مصطفي شعبان السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «دايما عامر» ويشاركه البطولة الفنانة القديرة لبلبة وعمرو عبدالجليل وميرنا نور الدين، وهو من إخراج مجدي الهواري.

«الكبير أوي» ضمن مسلسلات رمضان الكوميدية

أما على الصعيد الكوميدي، فستشهد قائمة مسلسلات رمضان 2022 المصرية، عرض الجزء السادس من «مسلسل الكبير أوي»، والذي يشارك فيه أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، بالإضافة إلى عرض الجزء الثاني من مسلسل «فى بيتنا روبوت»، بطولة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال وطه دسوقي وشيماء سيف، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

ويقدم الفنان أكرم حسني مسلسل «مكتوب عليا»، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل وآيتن عامر وهنادي مهنا، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.