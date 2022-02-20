خريطة مسلسلات رمضان 2022 المبدئية: أجزاء جديدة وأبطال وجها لوجه لأول مرة

يعمل عدد كبير من نجوم الفن، خلال هذه الفترة لساعاتٍ طويلة، ويتواجد غالبيتهم داخل لوكيشن التصوير لوقتٍ كبير، لإنجاز أكبر عدد من المشاهد والحلقات، قبل حلول شهر رمضان المبارك المقرر له بداية أبريل المقبل.

وبحسب الخريطة المبدئية التي أعلن عنها، يتميز موسم مسلسلات رمضان 2022 بوجود أكبر عدد من النجوم، منها مسلسلات تأتي في صورة أجزاء ومواسم جديدة، ونجوم يلتقون للمرة الأولى وجهًا لوجه على شاشة التليفزيون.

مسلسلات رمضان 2022 تجمع نجوم الصف الأول

وتستعرض «الوطن» عدد من هذه المسلسلات خلال السطور التالية:

الاختيار 3

الموسم الثالث من مسلسل الاختيار، يضم عددا من نجوم الصف الأول أبرزهم أحمد عز، وأحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ونفس الثنائي قدما الجزء الثاني من الاختيار رمضان الماضي، والذي جمع بين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

وقدّم بيتر ميمي مع السيناريست باهر دويدار الجزء الأول من الاختيار في رمضان 2020، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، وحقق الموسمان الماضيان نجاحًا كبيرًا ونسبة عالية من المشاهدات، وهما من إنتاج سينرجي.

هجمة مرتدة 2 - العائدون

مع نجاح مسلسل هجمة مرتدة في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد عز، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، قرر صناع العمل تقديم الجزء الثاني تحت اسم «عائدون في رمضان 2022» بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، إنتاج سعدي جوهر.

الكبير 6

ويعود الفنان أحمد مكي بالجزء السادس من مسلسل الكبير، مع استمرار غياب شخصية هدية، والتي لعبتها دنيا سمير غانم، بعد اختفاءها من الجزء الخامس الذي عرض عام 2015، وهو من بطولة محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، إخراج أحمد الجندي.

يوميات زوجة مفروسة 5

وتقدم الفنانة داليا البحيري وخالد سرحان، الموسم الخامس من مسلسل مذكرات زوجة مفروسة، والذي يشهد غياب سمير غانم ورجاء الجداوي؛ لرحيلهما بسبب فيروس كورونا، وكان آخر جزء عام 2018، وهو سيناريو وحوار أماني ضرغام.

المداح 2

ويقدم حمادة هلال، الموسم الثاني من مسلسل المداح، للمخرج أحمد سمير فرج، بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي مع أحمد بدير وخالد سرحان، ونسرين طافش التي تغيب عن الجزء الثاني.

أحلام سعيدة

تشارك يسرا وغادة عادل ومي كساب، في أحداث مسلسل أحلام سعيدة، للمخرج عمرو عرفة، وتظهر من خلاله المخرجة هالة خليل باعتبارها مؤلفة وسيناريست لأول مرة، وهو من إنتاج العدل جروب.

المشوار

يتعاون محمد رمضان لأول مرة مع المخرج محمد ياسين، من خلال مسلسل المشوار، وتشاركه البطولة النجمة دينا الشربيني، إياد نصار، ويقوم بتصوير عدد من المشاهد في محافظة الإسكندرية، خلال هذه الأيام، وهو من تأليف محمد فريد، وإنتاج سعدي جوهر.

سوتس بالعربي

يقدم آسر ياسين وريم مصطفى وأحمد داود وتارا عماد، مسلسل suits بالعربي، وهي النسخة العربية للمسلسل الأجنبي، إنتاج طارق الجنايني.

بطلوع الروح

وتتعاون النجمتان إلهام شاهين، ومنة شلبي من خلال مسلسل بطلوع الروح، للمخرجة كاملة أبو ذكري، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة، بطولة أحمد داود، وأحمد السعدني.

دايما عامر

يعود الفنان مصطفى شعبان للتعاون مع المخرج مجدي الهواري، بعد نجاحهما في مسلسل الزوجة الرابعة، ويقدمان في رمضان 2022 من خلال مسلسل دايما عامر، وهو بطولة لبلبلة، ميرنا نور الدين، وإنتاج كامل أبو علي.

توبة

توبة يقدم الفنان عمرو سعد، مع دياب، وأسماء أبواليزيد وحسن أبو الروس، مسلسل توبة، وهو من إخراج أحمد صالح.

جزيرة غمام

يقدم طارق لطفي، في رمضان هذا العام مسلسل جزيرة غمام، مع مي عزالدين التي حلت بديلة للفنانة روبي، بخلاف فتحي عبدالوهاب، رياض الخولي، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي، إنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار تجديد الخطاب الديني.

ملف سري

يقدم هاني سلامة، مسلسل ملف سري مع عدد من النجوم منهم نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، أحمد سعيد عبدالغني، علاء مرسي، وهو من إنتاج فنون مصر، ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

راجعين يا هوى

ويتعاون الفنان خالد النبوي مع النجمة نور وأنوشكا من خلال مسلسل راجعين ياهوى، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج أروما.

أمل فاتن حربي

تصور حاليا الفنانة نيللي كريم، مسلسل أمل فاتن حربي، وهو اسم مبدئي، مع هالة صدقي، شريف سلامة، فادية عبدالغني، أحمد حاتم، ويناقش مشاكل الطلاق والأبناء، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، في أول تعاون درامي بينهما بعد تقديمهما فيلم صاحب المقام مع يسرا وآسر ياسين، وفيلم الملحد الذي يتم تصويره حاليا، والمسلسل من إنتاج العدل جروب.

عالم موازي

تشارك الفنانة دنيا سمير غانم في رمضان 2022 بمسلسل عالم موازي، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي ولكن مع تكرار الإصابة بفيروس كورونا بين أبطال العمل أبرزهم دلال عبدالعزيز، تم تأجيل تصوير المسلسل، تأليف وإخراج هشام جمال، بطولة شيماء سيف، أوتاكا، عمرو وهبة، إنتاج روزناما.

مكتوب عليا

يقدم الفنان أكرم حسني، في رمضان 2022 مسلسل مكتوب عليا، مع الفنانة ريم مصطفى، بعد نجاحهما سويا في المسلسل الكوميدي الوصية، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

رانيا وسكينة

تتعاون روبي، ومي عمر، في مسلسل رانيا وسكينة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

شغل عالي

يجمع مسلسل شغل عالي، الفنانة فيفي عبده وشيرين رضا، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.