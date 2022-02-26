المؤبد لـ4 بينهم 3 أشقاء قتلوا «منجد» بسبب «شاكوش» في طنطا

عاقبت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الرابعة، 4 أشخاص، بينهم 3 أشقاء، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل صديقهم بسبب خلافات على «شاكوش».

وأصدرت هيئة المحكمة حكمها برئاسة المستشار أحمد محمد صبري زكري، وعضوية المستشارين محمد رأفت حماد، ومسعد فتحي رفاعي، وشريف رضا رشدي، وأمانة سر محمد قابيل، ومصطفى البهلوان، وذلك بحضور 2 من المتهمين، وغيابيا لـ2 آخرين.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2021، حيث تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من قسم أول طنطا، بوصول فتحي عبد المنعم حسن، 31 عاما، منجد، جثة هامدة، إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، مصابا بجروح قطعية وسحجات ولفظ أنفاسه الأخيرة على إثرها.

خلاف بسبب «شاكوش»

وتبين من التحريات والمعاينة التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن وراء الواقعة أدهم السيد فوزي وهشام السيد فوزي، وإيهاب السيد فوزي، ومحمد محمود ونس، وضُبط 2 من المتهمين.

وتبين من التحريات، حدوث خلافات بين الطرفين بسبب «شاكوش»، وقام المتهمون باستقلال سيارة ميكروباص والتعدي بالضرب على المجني عليه، وإصابته بجروح وسحجات وذلك أثناء عودته من عمله إلى منزله، وحُرر محضر بالواقعة والقبض على 2 من الجناة.

وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وإحالة القضية إلى محكمة، والتي أصدرت قرارها السابق بعد تداول القضية.