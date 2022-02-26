طقس سيئ يضرب الغربية.. غيوم وعواصف باردة وتوقعات بتساقط أمطار

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية، صباح اليوم، استمرار موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التي يصاحبها عواصف باردة وموجه صقيع، وسط توقعات بتساقط الأمطار بسبب السحب الملبدة بالغيوم، الأمر الذي دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة.

غيوم وصقيع وعواصف بارده في سماء الغربية

وتسبب سوء الأحوال الجوية في ارتباك نسبي بحركة النقل والمواصلات بين مراكز «طنطا - المحلة» و«زفتى - بسيون» و« سمنود - المحلة» و« كفرالزيات - السنطة» و« قطور - بسيون» و«طنطا - كفرالزيات» و«السنطة - زفتى»، وغيرها من الطرق.

ارتباك حركة النقل والمواصلات بسبب الطقس السيىء

ورفع ديوان محافظة الغربية، تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي، حالة الطوارىء والتأهب القصوى لتأمين أرواح وحياة المواطنين، من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارىء بدواوين المجالس والمديريات لتلقي استغاثات وشكاوى المواطنين.

ووجه محافظ الغربية رؤساء مجالس المدن والأحياء بضرورة تدشين التعاون مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات، لحل أي أزمات محتملة خلال موجة الطقس السيىء.

«التشطيب» علي 184 موظفا لعدم انضباطهم

في سياق آخر، وجه اللواء حسين لبيب عطية رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، توجيهاته إلى مسؤولي إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان مركز المحلة، بتدشين حملات وأعمال تفتيش مفاجئ على سجلات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفي بجميع المؤسسات الحكومية بقرى مركز المحلة ما أسفر عن التشطيب على 184 موظفا بمختلف المؤسسات والهيئات.