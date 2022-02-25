هطول أمطار وعواصف باردة بمدن وقرى محافظة الغربية «صور»

شهدت شوارع وميادين مراكز محافظة الغربية اليوم، استمرار التقلبات الجوية وسوء الأحوال المناخية، تزامنا مع هطول الأمطار وهبوب عواصف باردة وغيوم في سماء المحافظة، مما تسبب في ارتباك حركة النقل والمواصلات مروريا على مستوى مراكز ومدن طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

أمطار خفيفة وعواصف باردة

وتسبب سوء الأحوال الجوية بالغربية، في تعطل حركة النقل والمواصلات نسبيا بين مراكز «طنطا - المحلة» و«سمنود - زفتى» و«قطور - المحلة» و«طنطا - كفرالزيات» و«السنطة - زفتي» و«سمنود - المحلة».

لجان مرورية لتأمين وتسيير الحركة المرورية

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلجان مرورية انتشرت طواقمها بكافة الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة عبر الطرق المطلة على أراض زراعية ومياه ترع نهر النيل، لتأمين حياة المواطنين بكافة الطرق، وتلافي وقوع حوادث الطرق.

محافظة الغربية ترفع حالة الطوارىء لتأمين أرواح وحياة المواطنين

في المقابل، رفع ديوان محافظة الغربية حالة الطوارئ والتأهب القصوى، من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارئ بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات لتلقي شكاوى المواطنين.

الدفع بفرق الوحدات المحلية القروية لكسح وشفط مياه الأمطار

كما أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء، بأهمية الدفع برجال الوحدات المحلية لمواصلة العمل الليل بالنهار من أجل كسح وشفط مياه الأمطار بحي أول المحلة، وحي ثان المحلة، ومركز طنطا، وسمنود وقطور.