حظك اليوم مولود برج الأسد الأحد 27-2-2022 مهنيا وعاطفيا

بحثه الدائم عن الحب والارتباط يجعل من مولود برج الأسد شخصية رومانسية وعاطفية، لا يستطيع أن يعيش دون حب أو شريك حياة، وبالرغم من ذلك فهو لديه شخصية قوية بشكل كبير، يحرص دائمًا على أن يكون هو القائد والمسيطر على الأشخاص المحيطين به، سواء كان ذلك في حياته الشخصية أو في العمل أو حتى مع أصدقائه، الأمر الذي يساعده على الوصول للمناصب الإدارية العالية في فترة زمنية قصيرة.

يحتاج مولود برج الأسد بشكل دائم ومستمر إلى الاستقلالية، وخصوصا في المال، ويحرص على أن يكون له دخل خاص به يستطيع أن يكفي احتياجاته الشخصية الخاصة به، ونظرا لأنه يبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل العمل يمنحك إصرارا على مثالية الأداء.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد بمواجهة برجك، ومن المهم أن تتمهل في إظهار غضبك وانفعالاتك.

العائلة والصداقة عند برج الأسد

مولود برج الأسد لديه قدرة كبيرة على جذب المحيطين به، ما يجعل عائلته وأصدقائه يرغبون دائما في قضاء مدة زمنية طويله معهم، كما أنه يحرص على مساعدة الآخرين دائما، حتى وإن كان ذلك على حساب نفسه.