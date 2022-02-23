حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 23-2-2022 مهنيا وعاطفيا

تقول الأسطورة، إن حاكم إغريقي استبد بشعبه، وكان يفرض الضرائب على شعبة، فأرادت آلهة وضع حد لهذه المشكلة، فأرسلوا أسدًا لمقاومته، وقد نجح في مهمته إلا أنه خسر حياته، وتقديرًا لمجهوداته، جرى رفع جسده إلى السماء، ليصبح برج الأسد، هو البرج الخامس ضمن ترتيب الأبراج الاثنى عشر.

مميزات مولود الأسد

يُعرف عن مواليد برج الأسد أنه شخصية تجذب كل من حوله بدون أي مجهود، كما أنه من الشخصيات الطموحة، القادر على تخطي المشاكل والصعاب، والخروج بأفكار إبداعية خارج الصندوق، لذلك يستطيع الحصول على أعلى المناصب القيادية في العمل.

بالإضافة إلى أن أصحاب هذا البرج معروف بالانفتاح العقلي، والثقافي وقادرون على اكتساب صداقة الآخرين، وولائهم، وهم لا يستطيعون الحياة بدون الحب أو المشاعر، لكن مشكلتهم الحقيقة، هي أنهم متقلبي المزاج.

ولمواليد برج الأسد، يرصد موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد مولد برج الأسد اليوم، إن القمر في وضع معاكس والمواقف المختلفة قد تستدعي منك اليوم وضع أسس للتعامل، ومواصلة الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وتنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بأن حظ مولود برج الأسد عاطفيا اليوم، ألا يستسلم للعصبية في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك، وكن متفهما لظروف الآخرين ومشاعرهم ولا ترفض التسامح معهم.

مشاهير برج الأسد

وينتمي العديد من المشاهير لمواليد برج الأسد، ومن بينهم راشد الماجد، رامي عياش، سلاف فواخرجي، كارول سماحة، مايا نصري، رولا سعد، ورزان مغربي، وهدى سلطان، سمية الألفي، عزت أبو عوف، فريد شوقي، تامر حسني، منة شلبي.