حظك اليوم برج الأسد 24-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الأسد، بطبيعته النارية، التي جعلته ذو شخصية قوية، وقيادي، ويمتلك جاذبية محببة لجميع من حوله، وهذا ما يساعده كثير في توسعة دائرة الاجتماعية بشكل كبير، كما أنه مبدع ولديه حس بالمسئولية.

كما يتميز مولود برج الأسد، بالإبداع في عمله، نشيط، يمتلك سرعة بديهة تمكنه من حل أي مشكلة سريعة تواجه في عمله أو في حياته الشخصية، وهذا أيضا ما يساعده على جذب مزيد من الأصدقاء إليه، كما تؤهله سرعة البداية في تنفيذ خططه سريعا.

عيوب برج الأسد

مولود برج الاسد، رغم مميزاته العديدة، إلا أن أبرز عيوبه، هو حبه للتملك، داخل أسرته وبين أصدقائه، وشديد الغيرة من الآخرين، خاصة إذا كانوا أكثر منه نجاحا أو جاذبية، ويتمسك بآرائه وقرارته ويرفض مناقشتها مع الآخرين.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بضرورة توخي الحذر اليوم، لأن القمر يتنافر مع المشتري، وذلك بمنزلي المال، وهذا قد يترتب عليه نفقات أو أحداث مفاجئة، لهذا يجب عدم التسرع والتصرف بحكمة، في إدارة أمورك المالية والمهنية.

حظك اليوم مولود برج الأسد عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن الشمس وعطارد اليوم، في مواجهة برجك، لذلك حاول أن تفكر اليوم، بإيجابية وعقلانية، حتى تستطيع أن تتواصل جيدا مع الأصدقاء والأحباب.