متطرفون أوكرانيون يطلقون النار على جندي أوكراني حاول اللجوء لروسيا

قال الأمن الفيدرالي الروسي إنّ المتطرفون الأوكرنيون أطلقوا النار على جندي أوكراني حاول العبور إلى روسيا.

إطلاق النار على جندي أوكراني

وأفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية بأنَّ المتطرفين الأوكرانيين أطلقوا النار على جندي في القوات المسلحة الأوكرانية حاول العبور والعثور على ملجأ في الأراضي الروسية الحدودية، بحسب موقع «روسيا اليوم».

محاولة لجوء إلى روسيا

وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: «أطلق ممثلو التشكيلات القومية المتطرفة من أراضي أوكرانيا النار على جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، كان يحاول اللجوء إلى روسيا من أجل عدم المشاركة في الأعمال العدائية».