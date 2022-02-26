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متطرفون أوكرانيون يطلقون النار على جندي أوكراني حاول اللجوء لروسيا

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رؤى ممدوح
03:02 م | السبت 26 فبراير 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قال الأمن الفيدرالي الروسي إنّ المتطرفون الأوكرنيون أطلقوا النار على جندي أوكراني حاول العبور إلى روسيا

إطلاق النار على جندي أوكراني

وأفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية بأنَّ المتطرفين الأوكرانيين أطلقوا النار على جندي في القوات المسلحة الأوكرانية حاول العبور والعثور على ملجأ في الأراضي الروسية الحدودية، بحسب موقع «روسيا اليوم».

محاولة لجوء إلى روسيا

وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: «أطلق ممثلو التشكيلات القومية المتطرفة من أراضي أوكرانيا النار على جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، كان يحاول اللجوء إلى روسيا من أجل عدم المشاركة في الأعمال العدائية».

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بقلم رؤى ممدوح