الجامعات: حققنا نسب متقدمة في تطعيمات فيروس كورونا

انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني 2021-2022، في أسبوعها الثاني على التوالي دون رصد أي مشاكل، وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها التشديد على الالتزام بالخريطة الكاملة للتطعيمات ضد فيروس كورونا، للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، موضحين أن نسب التطعيمات ضد المرض ارتفعت الفترة الماضية ويجرى الآن العمل على منح تطعيمات كورونا الجرعة الثالثة التعزيزية.

الجامعات: استمرار تطبيق إجراءت مواجهة كورونا في التيرم الثاني

و أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطعيمات ضد فيروس كورونا تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها خاصة للمواطنين الذين يحق لهم الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية التعزيزية ضد المرض، لافتًا إلى أن نسب التطيعات للجرعات الأولى والثانية لفيروس كورونا تجاوزت الـ90% للجرعتين، و99% للجرعة الأولى، منوهًا بأن الدراسة للفصل الدراسي الثاني تسير بصورة منتظمة وهادئة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا و الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى ستمرار خطة العمل لمنح تطعيمات فيروس كورونا خاصة للجرعة الثالثة التنشيطية لمواجهة المرض، ومنح الفئات التي تستحق ذلك، وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة المصرية، مؤكدًا أن نسب التطيعات وصلت لمعدلات ممتازة جدًا خلال الفترة الماضية.

وفي نفس السياق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، خلال تفقده انتظام الدراسة بجامعة القاهرة، ضرورة تطبيق الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا و كذلك تحقيق نسب ومعدلات مرتفعة في التطعيمات ضد المرض.