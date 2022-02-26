«سويلم»: إثيوبيا تخطط لبناء 4 سدود على النيل الأزرق

كشف الدكتور هاني سويلم أستاذ هندسة المياة، عن أن إثيوبيا تخطط لبناء 4 سدود على النيل الأزرق أولها سد النهضة، مطالبا بضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار دون الاستغراق في تفاصيل سد النهضة فقط، في إطار رؤية أشمل للمخططات الإثيوبية ضد دولتي المصب، مصر والسودان.

السد الإثيوبي

وقال سويلم في كلمته خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مقر وزارة الموارد المائية والري، اليوم، لمناقشة آخر تطورات قضية المياه، إن السدود الأربعة التي خططت إثيوبيا لبنائها هي: «سد النهضة، بيكو أبو، ماندايا، كارادوبي».

من جانبه عرض المهندس مصطفى سنوسي القيادي بوزارة الري، الموقف الحالي لسد النهضة الإثيوبي، وقال إن منسوب الخراسنات حوالي 576 مترا في حين أن الجانب الإثيوبي كان قد أعلن عن رغبته في الوصول ل 595 مترا، وهو يمكن السد من تخزين من 6 إلى 8 مليارات متر مكعب فقط من المياه.

تخزين المياه في سد النهضة

وأضاف «سنوسي»، خلال الجلسة الحوارية، أن إثيوبيا أعلنت تخزين 4.5 مليار متر مكعب في السنة الأولى، أما ما حدث على الواقع في السنة الأولى 3 مليارات متر مكعب فقط، وفي السنة الثانية تم تخزين حوالي 5 مليارات، ومن ثم السعة التخزينية في أول عامين تصل إلى 8 مليارات متر مكعب فقط.

وتابع: «نتعامل مع دولة تتعمد الإضرار بمصر والسودان، خاصة وأن عملية الملء غير متحكم فيها ولم تستطع إثيوبيا أن تتحكم في كمية المياه التي تخرج من فتحات السد، موضحا أنها تعاني من مشكلات فنية بشأن عملية تشغيل السد.