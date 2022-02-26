«الري»: نستغل 14 مليون متر مكعب من مياه الصرف يوميا بعد معالجتها

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إن هناك مشروعات لمواجهة الفقر المائي، منها استغلال مياه الصرف ومعالجتها، حيث يتم استغلال ما يقرب من 14 مليون متر مكعب مياه صرف يوميا، في محطات بمناطق قناة السويس وبحر البقر والحمام.

آخر تطورات قضية المياه

وأوضح «عبد العاطي» في كلمة له بالجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة آخر تطورات قضية المياه، أنه تم استغلال مليون متر مكعب من مياه الصرف في منطقة قناة السويس و5.6 مليون متر مكعب في محطة بحر البقر و7.5 مليونا في «الحمام» يوميا.

وواصل: «فكرنا في إعادة استخدام المياه ومعالجتها، نعيد استخدام المياه 3 مرات، ومع هذه المشروعات يتم إعادة استخدامها 5 مرات».

فقدان مليوني فدان خلال 30 سنة الأخيرة

وكشف عبد العاطي، أنه تم فقدان مليوني فدان خلال الثلاثين سنة الأخيرة، بسبب التغيرات المناخية، وتابع: «كل هذه أدوات لتحويل المشكلة إلى فرصة لمواجهة الفقر المائي، وما يحدث يعتبر معجزة هندسية، ومهم جدا الناس تعرف لماذا تقوم الدولة بهذه المشاريع وذلك بهدف التنمية».

وقال وزير الموادر المائية والري: «هناك جزء نتعامل فيه مع كوارث ومشاكل مستقبلية ونتيجة للزيادة السكانية، وجزء حالي يخص تبطين الترع وتطوير نظام الري القديم».