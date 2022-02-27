حظك اليوم مولود برج العذراء الأحد 27-2-2022 مهنيا وعاطفيا

قدرته على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب تجعل من مولود برج العذراء شخصية حكيمة، يلجأ الكثيرون لها لمساعدتهم في اتخاذ القرار الشخصي الخاص بهم، كما أنه لديه شخصية مزاجية، تتأثر بشكل كبير بأدق التفاصيل وأصغر الأمور، كما أنه حريص على إنجاز جميع المهام التي يتم إسنادها إليه دون تأخير منه بها، كما أنه يجب الجدل والنقاش في تفاصيل الأمور، ويميل إلى التركيز على الأمور الجانبية، ما يضيع من تفاصيل المشكلات التي يتحدث بها.

وتتميز امرأة برج العذراء بأنها امرأة ذكية وناقدة، تلجأ دائما إلى تحليل جميع المواقف والأمور المختلفة، وتحرص على ترتيب وتنظيم الأشياء الموجودة من حولها، ولا تحب الفوضى على الإطلاق، وتبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في منزل الحب ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة والحب.

عيوب برج العذراء

تحليله الزائد للأمور يجعل من مولود برج العذراء شخصية متوترة وقلقة في كثيرا من الأحيان، كما أنه شخصية صريحة بشكل كبير، ما يجعله قد يفقد الكثير من الأشخاص نتيجة لصراحته الزائدة تلك.