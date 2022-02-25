حظك اليوم برج العذراء الجمعة 25-02-2022 مهنيا وعاطفيا.. ابتعد عن العصبية

يتسم مولود مواليد العذراء بأنه شخص حساس جدا، يتأثر نفسيا بأقل المواقف، خاصة إذا كان في محل نقد من الآخرين، لهذا فإن المحطين به يتعاملون معه بمنتهى الحذر.

كما يتميز مولود السرطان بأنه شخص مزاجي، كثيرا ما تتغير حالته النفسية على حسب المحطين به، وهو أيضا غامض، من الصعب أن يتحدث عن نفسه، وشديد العاطفة تجاه أسرته وشريك حياته، كما أنه يتمسك بأصدقائه المحيطين، ويرفض التخلي عنه، لهذا كثير ما يتغاضى عن أي موقف للنقد من جانهم حتى لا يثير معهم أي مشكلة، كما أنه شديد الإخلاص لأسرته وأصدقائه المقربين، ولزملائه في العمل، ويرفض الخيانة ولا يسامح على الإطلاق لأي خيانة من الآخرين.

حظك اليوم مولود برج العذراء مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر اليوم في وضع معاكس، لهذا عليك الهدوء والتروي قبل اتخاذ أي قرارات، ووفق حظك اليوم، يجب أن تعطي لنفسك وقتا كافيا لحل للتفكير في حل أي مشكلة أو خلاف، قد يواجهك على الصعيد المهني، لهذا يجب أن تكون حذرا وأن تنتبه لجميع حقوقك بشكل واضح.

حظك اليوم مولود برج العذراء عاطفيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن تكون حذرا، لأن الوضع الفلكي دقيق، لهذا تنصحك بالابتعاد عن العصبية، والتعامل بهدوء، بحيث تكون مرن في قراراتك، كما يجب أيضا ألا تتسرع في اتخاذ أي قرارات.