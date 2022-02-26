طريقة معرفة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2022.. اعرف الخطوات

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة معرفة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي، وهو البرنامج الذي يقدمه قطاع الشئون الاجتماعية ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي لبعض الفئات من المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» بالخطوات والرابط كيفية معرفة أسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة.

بالخطوات.. طريقة معرفة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2022

1 - يجب على من يرغب في الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة أن يدخل أولا على الموقع الإلكتروني المخصص للاستعلام وتقديم الشكاوى، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية لموقع الاستعلام وتقديم الشكاوى.

3 - يجب إدخال الرقم القومي الخاص بمن يرغب في الاستعلام عن اسمه وما إذا كان تم قبوله أو رفضه في المكان المخصص له.

4 - بعد إدخال الرقم القومي، يجب بعدها الضغط على أيقونة باسم «استعلام» موجودة باللون الأزرق.

نتيجة الاستعلام

5 - بعد الضغط على «استعلام»، سوف تظهر على الفور نتيجة الاستعلام أمام المواطن المستفيد، سواء بالقبول في برنامج تكافل وكرامة أو الرفض.

6 - كما ستظهر أيضاً مختلف البيانات الخاصة بالمواطن سواء المحافظة أو الإدارة الاجتماعية، أو الوحدة الاجتماعية المسجل بها المواطن، بالإضافة إلى نوع البطاقة للمستفيد سواء تكافل أو كرامة.

7 - تظهر أيضاً حالة البطاقة سواء سارية أو موقوفة أو متجمدة.

8 - وفي حالة إذا كانت تم إيقاف أو تجميد الكارت سوف يتم ذكر السبب، أما في حالة سريان البطاقة سوف يتم توضيح المبلغ الذي يستحقه المستفيد.

وفي سياق متصل كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أوضحت أنه هناك عدد 3.8 مليون أسرة مستفيدة من خلال برنامج تكافل وكرامة 2022، منقسمين حتى منتصف شهر يناير الماضي إلى مليون و328 ألف و389 مواطنا في «كرامة»، و2 مليون و107 آلاف و440 «تكافل».