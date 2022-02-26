60 ألف طن قمح أوكراني في طريقها لمصر.. على متن سفينة «وادي العرب»

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إن سفينة الشحن المصرية التي تحمل اسم «وادي العرب» خرجت بالفعل من ميناء يوزني في أوكرانيا، وتحمل شحنة من القمح التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية، موضحة أن الشحنة في طريقها الآن إلى جمهورية مصر العربية.

في طريقها لمصر.. شحنة القمح تحمل 60 ألف طن قمح أوكراني

وكشفت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيان لها، أن شحنة القمح متعاقد عليها من شركة أنيركو في أوركرانيا وتزيد على 60 ألف طن قمح أوكراني بسعر 361.25 دولار للطن، مشيرة إلى أن هذه الشحنة تأتي ضمن ما تعاقدت عليه الهيئة العامة للسلع التموينية يوم 29 ديسمبر2021، ضمن مناقصة عالمية لتوريد 300 ألف طن قمح لوصولها لمصر من 15 فبراير إلى 3 مارس 2022.

حجم مخزون القمح في مصر

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عل أن مخزون القمح في مصر يصل إلى 5 ملايين طن بالصوامع والمطاحن، فضلا عن حجم القمح المتوقع من موسم القمح في منتصف شهر إبريل المقبل، حيث تتوقع الوزارة أن يزيد حجم التوريد المحلي عن 3.5 مليون طن، ليتراوح حجم القمح الإجمالي عن 8.5 مليون طن قمح، موضحة أن هذه الكمية تكفي لمدة تزيد على 9 أشهر.

تنويع مصادر استيراد القمح

واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات استباقية بتنويع مصادر استيراد القمح، حيث تستورد مصر حاليا القمح من عدة دول ويأتي منها: «روسيا وأوكرانيا بإعتبارهما أكبر دولتين لمصر لاستيراد القمح، فضلا عن استراليا، والولايات المتحدة، وكندا، وباراجواي، وصربيا، وألمانيا، ورومانيا، وفرنسا»، مؤكدة على أن حجم المخزون من القمح آمن تماما.

تجدر الإشارة إلى أن إنتاجية فدان القمح عالميا تتراوح من 2.7 طن إلى 3.1 طن، في حين مصر تصل إنتاجية فدان القمح في مصر إلى 3 أطنان.