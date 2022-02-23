«التموين»: مصر لديها مخزون آمن من القمح

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز التجارة الداخلية، إن أزمة جائحة فيروس كورونا تسببت في رفع سعر طن القمح إلى 367 دولارا، كما أن الأزمة الروسية الأوكرانية زادت السعر بنسبة 6% مؤخرا، ويصل إنتاج القمح عالميا إلى 780 مليون طن، مبينا أن أكبر دولة إنتاجا له هي الصين، التي تنتج 134 طنا ثم روسيا 68 طنا ثم أوكرانيا 26 مليون طن، ثم مصر 10 ملايين وتستورد نحو 10 ملايين.

وأشار «عشماوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، إلى أن مصر آمنة بنسبة كبيرة جدا لإنتاجها 3.4 مليون طن العام الماضي، وهي النسبة الموردة من المزراعين ومن المقرر زيادتها هذا العام، موضحا أن المساحة المزروعة من الأقماح في مصر مليون فدان.

معدل أمان لمختلف السلع

وأضاف أنه يمكن الوصول بنهاية هذا العام، إلى مخزون آمن من القمح ومختلف السلع، مؤكدا أن هناك أسواق أخرى بديلة لاستيراد القمح مثل رومانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان ولكنها ليست بنفس النسبة في أوكرانيا وروسيا.