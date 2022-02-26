لحظة خروج جثمان الكاتب الصحفي محمود الكردوسي من مسجد آل رشدان (صور وفيديو)

بثت «الوطن» مقطع فيديو للحظة خروج جثمان الكاتب الصحفي محمود الكردوسي بعد أداء صلاة الجنازة من مسجد آل رشدان.

صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

وكانت صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، قد بدأت عقب صلاة العصر اليوم، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، على أن يكون دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة، إذ أن وافته المنية مساء أمس إثر تعرضه لأزمة صحية وصراع مع المرض في الآونة الأخيرة.

صحفيون وإعلاميون وكتاب يتوافدون لتشييع جثمان الكردوسي

وتوافد صحفيون وإعلاميون وكتاب إلى مسجد آل رشدان بمدينة نصر لتشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، وكان على رأس المشيعون الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد محمود المدير الفني لجريدة «الوطن» وشباب وقيادات الجريدة من مختلف الأعمار.