حظك اليوم برج العقرب الأحد 27-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يصعب على الأشخاص المحيطين بـ مولود برج العقرب فهم شخصيته وكسر الغموض الذي يحيط به، إذ أنه دائم البحث عن الحقيقة، ولا يهدأ حت يصل إليها، يميل مولود برج العقر إلى التعرف على الأشخاص الجدد، ويرجع ذلك إلى ثقته الشديدة بنفسه، والتي تجعل منه شخصية ينجذب لها الكثيرين، ويحب مولود هذا البرج الألوان القوية الصريحة والصارخة، مصل البنفسجي والأحمر والأزرق، يحرص دائما على تجربة الكثير من المغامرات الجديدة.

وبالنسبة للعمل في حياة برج العقرب، فهو يحب الالتحاق بالوظائف التي تساعده دائما على تطوير مهاراته وتزيد من خبرته في العمل، ويبذل الكثير من الجهد لتحقيق أهداف كبيرة، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل العلاقات ويجعلك ذلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمنحك الفلك مشاعر حب حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.

الحب عند برج العقرب

حرصه على تعزيز علاقته بشريك حياته، يجعل من مولود برج العقرب الشخصية الأكثر حرصا في الحفاظ على العلاقة، كما أنه حساس بشكل كبير ولديه مشاعر مرهفة.