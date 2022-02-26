حظك اليوم برج العقرب السبت 26-2-2022 مهنيا وعاطفيا

صفات عديدة عامة يمتلكها مواليد برج العقرب أبرزها هو الوضوح فهم يحبون الصراحة والوضوع في مختلف جوانب حياتهم ويستخدمون ذلك في حياتهم اليومية على الجانب الشخصي والعاطفي والمهني، كما أنهم يبحثون عن الحقيقة ولا يتوقفون قبل الوصول إليها، فعقله دائم التفكير حتى يربط الأمور ببعضها ويصل إلى نتيجة، واثق بشدّة من نفسه، وهو شخص اجتماعي كثيرا يحب التعرف على أشخاص كل فترة، كما أنه يحب الأجواء الباردة ولا يحب الحر والصيف.

حظك اليوم برج العقرب الصعيد المهني

يخبرك حظك اليوم على المستوى المهني أن القمر سيتواجد في منزل العلاقات مما يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك مع من حولك في مجال عملك.

حظك اليوم برج العقرب الصعيد العاطفي

وتقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إن مواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي يمرون ببعض الضغوطات، ولكن يمكنهم اليوم أن يتقربون لمن يحبون ويسيطرون على مشاعرهم وتلمس قلوبهم.

عيوب مواليد برج العقرب

بجانب الصفات والمميزات العديدة التي يمتلكونها، فإن هناك عيوبا كثيرة يمتلكها مواليد برج العقرب على المستوى العاطفي، أبرزها الغيرة فهم يغارون كثيرا لدرجة تصل إلى غضب من حولهم ولا يحبون أن يختلط محبوبهم بغيرهم أو يخرج بعيدا عن دائرتهم فهو يحب حب تملك لا أحد يشاركه في حب محبوبه ومن حوله، وهم أشخاص غامضون لا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين؛ لتأمين الحماية لأنفُسهم ولحياتهم الخاصة، وبهم طابع الانتقام حيث لا ينسون الأذية ويسعون إلى الانتقام مهما طال الوقت.