رئيس الشيشان: أرسلنا قوات لدعم روسيا في حرب أوكرانيا

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، أن جمهوريته أرسلت قوات بالفعل للوقوف إلى جانب روسيا، وذلك مع استمرار العملية العسكرية ضد أوكرانيا، والتي بدأت فجر الخميس الماضي، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنها لحماية منطقة دونباس، التي كانت تتعرض لقصف من القوات الأوكرانية، وفق موسكو، وهي الاتهامات التي كانت تنفيها كييف في المقابل.

وصرح «قديروف» أن الشيشان، أرسلت أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، وقال إنها إلى جانب روسيا وتنتشر في أكثر المناطق سخونة داخل أوكرانيا، على حد تعبيره.

رئيس الشيشان: قوتنا منتشرة إلى جانب روسيا

وأوضح رئيس الشيشان، وفق ما نقلت قناة «العربية»، أن قوات تابعة لجمهوريته تنتشر بالفعل في أوكرانيا إلى جانب قوات روسيا، قائلا إنها قوات مجهزة على أعلى مستوى، ولم تواجه أي خسائر حتى الآن، كما تمكنت من السيطرة على منشأة عسكرية أوكرانية.

وشدد رئيس الشيشان، على أن الأمر ليس فقط في السيطرة على مدن أوكرانية مثل كييف أو خاركيف، إذ أن قواته والجيش الروسي، يهتمان بالحفاظ أكثر على الأرواح، لافتا إلى تنفيذ المهمات العسكرية بحرص كبير، على حد قوله.

وأكد «قديروف» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتخذ القرار الصحيح ببدء العملية العسكرية ضد أوكرانيا، وأن «جروزني» ستتخلص من أي قوات شيشانية تقاتل إلى جانب قوات أوكرانيا.

عملية تعبئة في الشيشان لدعم القوات الروسية

وجرى تداول لقطات مصور عدة، أمس، في الشيشان وتظهر فيها القوات العسكرية في حالة تعبئة واستنفار، لتقديم المساعدة للقوات الروسية التي توجهت إلى أوكرانيا، حيث دخلت العملية العسكرية يومها الثالث، اليوم.

وأكدت روسيا، أنها ستستمر في العملية العسكرية والتوغل في الأراضي الأوكرانية، متهمة كييف بعدم الاستجابة لدعوات الحوار، كما أغلقت المجال الجوي الروسي مع عدة دول.