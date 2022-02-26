رئيس «الدوما» الروسي يكشف «المكان الحقيقي» لتواجد الرئيس الأوكراني

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فيتشيسلاف فولودين، إن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، غادر كييف وتوجه إلى مدينة لفوف الأوكرانية، ولم يكن في العاصمة الجمعة، منوها إلى أن تسجيلات الفيديو التي بثت أمس للرئيس الأوكراني في كييف، تم تسجيلها مسبقا.

رئيس الدوما الروسي: مقاطع الفيديو التي نشرها زيلينسكي بكييف تم تسجيلها مسبقا

، وأضاف رئيس مجلس الدوما الروسي، أن فلاديمير زيلينسكي، غادر العاصمة الأوكرانية كييف على عجل وتوجه إلى لفوف، ولم يكن في العاصمة الأوكرانية، أمس، الجمعة، في حين تم تسجيل مقاطع الفيديو التي ينشرها على الشبكات الاجتماعية مسبقا.

وكشف فولودين، عن أن هذه المعلومات مُستقاة من نواب البرلمان الأوكراني الذين حاولوا مقابلة زيلينسكي في كييف، وتمت دعوتهم إلى لفوف لحضور اجتماع معه.

زيلينسكي: نحن جميعا هنا في كييف للدفاع عن استقلالنا ودولتنا

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، قد ظهر، أمس، الجمعة في شريط مصور مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، مؤكدا أنه موجود في العاصمة الأوكرانية كييف للدفاع عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية، حسب قوله، نافيا الأنباء التي تحدثت عن مغادرته العاصمة.

وقال زيلينسكي وإلى جانبه رئيس الوزراء دنيس ميغال، ومدير مكتبه، ومستشار مقرب منه: «نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا».