إزالة 22 حالة تعديات على أملاك الدولة في حملة بسيدي سالم

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، من تنفيذ 22 قرار إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، اليوم السبت، على مساحه 5 قراريط و22 سهماً، وذلك في ختام المرحلة الثانية من الموجة الـ19 من حملة «حق الشعب»، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تنفيذ الحملة بمعرفة أجهزة الوحدة المحلية، بمعاونة مع قوة أمنية.

تنفيذ 360 قرار إزالة ضمن الموجة الـ19 بكفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات، منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بلغ 360 حالة تعديات، تضمنت 318 قراراً بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة إجمالية حوالي 87 فداناً و17 قيراطاً و13 سهماً، وإزالة 42 حالة تعديات على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 6414 متراً مربعاً، بالتعاون بين مجالس المدن وقوات الأمن ورد الأراضي لجهات الولاية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، في بيان له اليوم السبت، إلى أنه لا تهاون في ملف إنهاء التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات خلال الموجة الـ19، التي يتم تنفيذها على 3 مراحل، خلال شهور يناير وفبراير ومارس، حيث بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضي، والمرحلة الثانية بدأت يوم 6 فبراير وانتهت اليوم 26 فبراير، أما المرحلة الثالثة فتبدأ يوم 6 مارس وتستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر.

محافظ كفر الشيخ يشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمتابعة المستمرة

وشدد «نور الدين» على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ19، لتذليل معوقات العمل أولاً بأول، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة، لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات عليها، لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.