مشكلة في مطار هيثرو تسببت في إلغاء 150 رحلة

يواجه مطار هيثرو في لندن مشكلات فنية عدة، الأمر الذي دفع الخطوط الجوية البريطانية إلى إلغاء أكثر من 150 رحلة مسافات قصيرة من وإلى مطار «لندن هيثرو»، إذ حدث عطل في أنظمتها بدأ مساء أمس ولا يزال مستمرا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عدة، بينها وكالة بلومبرج الأمريكية، الأمر الذي سبب حالة من التوتر لدى المسافرين.

وتسبب العطل الذي طال مطار هيثرو في حالة من الفوضى خصوصا بين المسافرين، وبينما قالت وسائل إعلام عدة، إن موقع شركة الطيران البريطانية تعرض لهجوم إلكتروني، وهو الأمر الذي نفته الشركة، مؤكدًا أنه عطل فني.

توقعات بمزيد من الاضطرابات في مطار هيثرو

وأوضحت وكالة أنباء بلومبيرج، اليوم السبت، أن الرحلات الصباحية التي ألغيت من مطار هيثرو، كانت متجهة إلى عدة مدن أوروبية، بينها ميلانو وجنيف وإبردين، إذ تم إلغاء تلك الرحلات بشكل نهائي.

ولم تتوقع شركات الطيران البريطانية، موعدا قريبا بشأن انتهاء العطل الفني في مطار هيثرو، بل نصحت المسافرين بأن يقوموا بمراجعة وضع رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، إذ إنه من المتوقع مزيد من الاضطرابات اليوم.

استمرار تسيير خدمات المسافات الطويلة في مطار هيثرو

أما على مستوى الرحلات الطويلة، أكدت شركة الطيران البريطانية في بيان مساء اليوم أنه سيتم تسيير خدمات المسافات الطويلة في مطار هيثرو، مع مطاري جاتويك وسيتي الأصغر في العاصمة البريطانية لندن.

ويأتي تسيير خدمات المسافات الطويلة في مطار هيثرو، رغم تأجيلات محتملة، فيما أكدت شركة الطيران البريطانية، أن موقعها الإلكتروني عاد للعمل مجددا.

عطل فني وليس هجوما إلكترونيا وراء اضطرابات مطار هيثرو

وأكدت شركة الخطوط البريطانية، مساء أمس، في بيان، أن الاضطراب التي وقعت في مطار هيثرو، نتاج مشكلة في المعدات، ونفت أن يكون الأمر له علاقة بهجوم إلكتروني.

وكان الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية البريطانية، تعرض لعطل إلكتروني وكذلك التطبيق لعدة ساعات أمس، ما أثار البلبلة بشأن مواعيد حجز وإلغاء الرحلات.