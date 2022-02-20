الطيار وليد مراد: أخبرت الركاب بالموقف قبل الهبوط المميز في مطار هيثرو

قال الكابتن طيار وليد مراد قائد طائرة مصر للطيران، التي هبطت بنجاح في مطار هيثرو أثناء العاصفة يونس، إنه قام بالإجراءات الطبيعية مثل أي طيّار، وأعلم الركاب بأنه سيجري محاولة للهبوط وبكل الظروف المحيطة، وبالفعل هبط بأمان، «لدينا مركز عمليات متكامل يدعمنا بكل المعلومات التي تخص الرحلة بداية من الإقلاع بالطائرة حتى بلوغ نهاية الرحلة، وذلك بداية من تكليف الطيار بأي رحلة».

المطار البديل كان معدا

وأضاف «مراد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل مقدمة برنامج «المواجهة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «كان المطار البديل لهيثرو معدا للهبوط فيه، في حال عدم نجاح الهبوط بمطار هيثرو، ونتعامل مع رحلات الطيران على أنها مهمة ونهتم باتخاذ كل إجراءات السلامة حتى نصل بسلام.. مصر للطيران دربتنا وعلمتنا على أعلى مستوى».

الطيار وليد مراد: الهبوط كان مميزا

وأوضح: «هبوطنا كان مميزا، وهذا يرجع إلى مدرسة مصر للطيران التي علمتنا التعامل مع مثل هذه المواقف.. أنا عملت نفس اللي أي زميل كان هيعمله، بنفس كل حاجة».

وفي وقت سابق أشاد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأداء الطيار وليد مراد قائد رحلة مصر للطيران رقم MS777 من طراز «بوينج B787-9 Dreamliner» المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن أمس، وطاقم الرحلة المعاون له.

الطيار المصري تعامل مع الوضع بحرفية ومهارة شديدة أثناء هبوط الطائرة بالمطار وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها المملكة المتحدة بعدما تعرضت للعاصفة «يونس»، ما تسبب في عدم تمكن أكثر من رحلة جوية من الهبوط وتحويل مسار الكثير من الرحلات من مطار هيثرو لمطارات أخرى، كما جرى إلغاء الكثيرمن الرحلات الجوية في مطارات العاصمة من قبل بعض شركات الطيران.