الخطوة العقابية المقبلة ضد روسيا.. ماذا تعرف عن نظام سويفت؟

قالت كندا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إنها قد تتحرك لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في جولة أخرى من العقوبات تهدف إلى وقف الغزو الروسي لأوكرانيا.

استبعاد روسيا من «سويفت» خلال أيام

وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن مثل هذه الخطوة قد تحدث في الأيام المقبلة بعد أن خفف مسؤولون في دولتين أوروبيتين أبدتا تحفظات - ألمانيا وإيطاليا - معارضتهم لطرد روسيا من شبكة المدفوعات الدولية الرئيسية في العالم.

وبينما يتزايد الحديث عن نظام سويفت هذه الأيام، كأحد أخطر الوسائل العقابية لروسيا، تستعرض «الوطن» معنى الكلمة والتأثيرات المتوقعة حال منع روسيا من استخدام النظام.

ما هو سويفت؟.. نظام المراسلة الآمن

«سويفت» هو نظام مراسلة آمن يسهل المدفوعات السريعة عبر الحدود وهو الآلية الرئيسية لتمويل التجارة الدولية، وسيمثل ذلك تصعيدًا إضافيًا للعقوبات المنسقة التي فرضتها القوى الغربية على روسيا هذا الأسبوع، بما في ذلك عقوبات نادرة تستهدف شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الجمعة.

أولى العقوبات على «موسكو».. يضر بالتجارة الروسية

وسيؤدي القيام إلى هذه الخطوة إلى الإضرار بالتجارة الروسية ويجعل من الصعب على الشركات الروسية القيام بأعمال تجارية.

وتتسابق القوى الغربية لتصعيد الضغط على موسكو بعد أن شنت القوات الروسية في ساعة مبكرة من صباح الخميس أكبر هجوم تشنه دولة ضد أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

البنوك الروسية تحت وطأة العقوبات الدولية

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن عقوبات تستهدف البنوك الروسية، وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا يوم الجمعة، إن منع روسيا من الانضمام إلى نظام سويفت قد يكون جزءًا من جولة أخرى من العقوبات.

وقالت إيطاليا، التي كانت مترددة في اتخاذ هذه الخطوة، يوم الجمعة إنها لن تستخدم حق النقض ضد مقترحات لحظر روسيا وتعهدت بمواصلة العمل في انسجام مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، بينما قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الجمعة إن ألمانيا، التي لديها أكبر تدفقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، منفتحة أيضًا على حظر روسيا من نظام سويفت، لكن يتعين عليها حساب العواقب على اقتصادها.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده تدعم بقوة منع روسيا من النظام، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة الدول الأعضاء في الناتو يوم الجمعة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإخراج روسيا من نظام سويفت.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن قرارًا بشأن سويفت قد يصدر في الأيام المقبلة، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن إخراج روسيا من نظام سويفت «يظل خيارًا مطروحًا على الطاولة»، وأكدت تفضيل الرئيس جو بايدن اتخاذ خطوات مع الحلفاء.

ومن المتوقع فرض مزيد من العقوبات الغربية إذا سقطت العاصمة الأوكرانية، كييف، وهو أمر يعتقد المسؤولون الغربيون الآن أنه قد يحدث في غضون أيام.

وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيتي اليوم السبت، إن الشركاء الغربيون يقتربون من وقف وصول روسيا إلى نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك.

وقال سيمونيت في مؤتمر صحفي في فيلنيوس: «هدفنا هو اتخاذ القرار في أقرب وقت ممكن، لا يمكنني تحديد موعد محدد، مما أسمعه يبدو أنه لا توجد معارضة قوية باقية».

وقال محافظ بنك مركزي في منطقة اليورو لرويترز اليوم السبت إن قرار قطع روسيا عن نظام الدفع العالمي سويفت سيتخذ في غضون أيام.

وقال محافظ البنك المركزي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «سويفت مجرد مسألة وقت، ووقت قصير للغاية، وأيام».

وأضاف المصرفي المركزي «هل هي كافية؟ لا، هل هي ضرورية؟ بالتأكيد، العقوبات لا معنى لها إلا إذا كانت هناك تكاليف لكلا الجانبين وسيكون هذا مكلفا».