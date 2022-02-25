عقب تهديد روسيا بمزيد من العقوبات الرادعة.. تعرف على نظام «سويفت»

تهدد بعض الدول الغربية روسيا، بإخراجها من نظام «سويفت»، على خلفية إدانة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، فجر أمس، كما طلب الرئيس الأوكراني من نظرائه الغربيين إخراج روسيا من نظام «سويفت» كنوع من العقاب الرادع.

وبات نظام «سويفت»، للتعاملات المصرفية العالمية موضع تساؤل الكثيرين خلال الأيام الماضية، حول ما إذا كان هناك اتفاق على اتخاذه كعقاب لروسيا؟ أو ما إذا كان الإجراء يمكن أن يكون رادعا لموسكو من عدمه؟

ما هو نظام سويفت الذي تطالب أوكرانيا باستبعاد روسيا منه

بدأ العمل بنظام سويفت عام 1973 ويعني اختصار لـ«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»، وهو وسيلة للتواصل بين البنوك بشأن التعامل المالي بسرعة وفعالية وبتكلفة أقل في كل ما يتعلق بالتحويلات المالية.

ونظام «سويفت»، يشبه مجموعة من الرسائل الموحدة لجميع البنوك في العالم بشأن التحويلات المالية أو شراء وبيع الأصول، أو تحويل المبالغ المالية للعملاء، حيث تستخدم أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة نظام «سويفت»، بما في ذلك روسيا، أي أنه بمثابة ركن لا يمكن الاستغناء عنه في النظام المالي العالمي.

موقع روسيا في نظام «سويفت» للتحويلات المالية

وتعد روسيا ثاني أكبر دولة من حيث عدد المستخدمين لنظام سويفت، حيث تعمل 300 مؤسسة روسية ضمن هذا النظام المالي، بل إن أكثر من نصف المؤسسات المالية الروسية وما تملكه من ثِقل عالمي تعمل ضمن نظام سويفت.

ويعني إخراج روسيا من نظام «سويفت»، أن البنوك الروسية لن يكون بإمكانها استخدام النظام في أي تحويلات مالية أو تعاملات مالية، وبالتالي يصعب على المؤسسات المالية استقبال الأموال من الخارج أو إرسالها.

انقسام داخل الدول الغربية حول إخراج روسيا من نظام سويفت

وكان الرئيس الأوكراني كتب عبر حسابه على موقع «تويتر»، أنه طلب من الرئيس الفرنسي استبعاد روسيا من نظام «سويفت»، كما دعا الدول الغربية إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

ومن الواضح أنّ هناك عدم توافق بين الدول الغربية بشأن إخراج روسيا من نظام «سويفت» المصرفي، وهو ما ظهر في تصريحات وزير الخارجية الأوكراني «دميترو كوليبا»، الذي انتقد رفض بعض الدول لهذا الإجراء، وقال: «أولئك الذين يعارضون استبعاد روسيا من نظام سويفت، ستكون أيديهم ملطخة بدماء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في أوكرانيا»، على حد قوله.

وتخشى الدول الغربية من تلك الخطوة بسبب تحكم روسيا في كثير من صادرات الغاز الطبيعي والبترول كورقة ضغط قوية على أوروبا، فضلا عن مخاوف من لجوء موسكو إلى الصين لتطوير نظام مالي بديل.