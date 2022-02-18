تفاصيل حبس «هاكر الفيس بوك» بالفيوم.. اخترق حسابات الفتيات والسيدات

قررت جهات التحقيق بالفيوم، حبس المتهم باختراق حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة السيدات والفتيات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، الفيوم.

8 وقائع اختراق

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب 8 وقائع اختراق في 3 محافظات «الشرقية – كفر الشيخ – الإسكندرية»، وتبين من التحقيقات أنه يقوم باختراق حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة السيدات والفتيات ويستولى على محتوياتها من صور شخصية وفيديوهات خاصه ليقوم بابتزازهن والحصول على مبالغ مالية.

تحديد مكان المتهم

وتمكنت مباحث الإنترنت بمساعدة فريق من الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد هوية المتهم ومكانه وكشفت جهودها باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة أن المتهم عامل مقيم بدائرة مركز ابشواي بمدرية أمن الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهم وضبطه وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين انه قام باستخدامه في ارتكاب الجرائم حيث عُثر على آثار ودلائل تؤكد ارتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته اعترف على النحو السالف ذكره مسبقاً، وتم تحرير محضراً بالواقعة إخطار النيابة العامة التي أمرت باستكمال التحقيقات.

تقديم بلاغات لوزارة الداخليةوكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، عن تلقي بلاغات المواطنين بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفحصها فنيًا للتصدي لتلك النوعية من الجرائم التي باتت تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع.

ويجري الإبلاغ من خلال مباحث الإنترنت بالعباسية، حيث يقع مقر وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، أو عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بشارع طه حسين في التجمع الأول.

ويمكن الإبلاغ من خلال كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عبر قصد المقرات المحددة بشكل شخصي لتحرير المحاضر والمتابعة مع الضباط المسؤولين .