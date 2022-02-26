تعرف على مواصفات أرخص 3 سيارات في مبادرة إحلال المركبات

كشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، أن السيارة «لادا جرانتا» هي أرخص سيارة في مبادرة إحلال السيارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، حيث سجل سعر السيارة في حالة الدفع الكاش 147,600 جنيه، والسيارة الثانية الأرخص هي «بي واي دي» موديل 2022، وسجل سعرها 161 ألف جنيه، وسجلت السيارة «شيري اريزو5» موديل 2022 سعر 173 ألف جنيه.

مواصفات وتجهيزات السيارة «لادا جرانتا 2022»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، بقوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وناقل حركة «مانوال» مكون من 4 سرعات وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 13.1 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 176 كم/ ساعة، وتصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 520 لترا وتتوافر السيارة بأبعاد 4268 مم طول، و1700 مم عرض، و1500 مم ارتفاع.

مواصفات السيارة «بي واي دي» 2022

السيارة بي واي دي الصيني تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و5 سرعات في النسخة «المانيوال» وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلا و - تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية السيارة متوسط استهلاك 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

مواصفات السيارة «شيري اريزو 5»

تعتبر السيارة شيري اريزو5 مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، 1500 سي سي، قوة 114 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/ متر والمحرك متصل بناقل حركة «مانيوال» مكون من 5 سرعات في الفئة الأولى، أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات في باقي الفئات، وتعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي للعجلات كما تتسارع السيارة في وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية، وتستهلك السيارة متوسط 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم.