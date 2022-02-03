«لادا جرانتا» أرخص قسط سيارة في «مبادرة الإحلال» .. تعرف على قيمته

سجّلت سيارة «لادا جرانتا»، أرخص قسط سيارة ملاكي فى مبادرة «إحلال السيارات الملاكي»، التي أطلقها الرئيس السيسي بفائدة 3% على 7 و10 سنوات، وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إنّ من بين الأسعار التي تم الإعلان عنها في المبادرة، سعر السيارة لادا جرانتا بقسط شهري 1922 جنيها على 10 سنوات.

وكانت شركة الأمل، الوكيل الحصري للسيارة «لادا جرانتا»، أعلنت عن موديل 2022 الفئة الأولى بقيمة بلغت 174 ألف جنيه، وسعّرت الفئة الثانية بنحو 194 ألفًا، والفئة الثالثة بـ204 آلاف جنيه، وهي الأسعار الرسمية في السوق خارج مبادرة إحلال السيارات، بينما تدعم الدولة المبادرة فى سعر السيارة بـ 22 ألف جنيه مقارنة بالسوق.

تنتمي السيارة لادا جرانتا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية، وسجلت السيارة لادا جرانتا متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات لادا جرانتا 2022

الأبعاد الخارجية

الطول 4268 مم

العرض 1700 مم

الارتفاع 1500 مم

سعة الشنطة الخلفية 480 لتر

وضمت السيارة لادا جرانتا من الفئة الأولى بعض المواصفات ووسائل الأمان والسلامة، ومن أبرزها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعد للفرامل BAS.

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة».

يذكر أن الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن مسؤولي المبادرة يواصلون عملهم بتلقي ومتابعة الطلبات التي يتم تسجيلها من قبل المواطنين عبر الموقع الالكتروني لمبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف العام الماضي.