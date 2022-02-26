معهد بحوث التناسليات ينظم قافلة بيطرية مجانية في بني سويف

ينظم معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لمحافظة بني سويف، في الفترة من اليوم السبت 26 فبراير الجاري، إلى 3 مارس المقبل، بقرى محافظة بني سويف، في إطار مبادرة «حياة كريمة».

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات، إن القافلة تأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد صحة الحيوان، ومعهد الأمصال واللقاحات، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وأوضح أن القافلة سوف تقوم بالفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي باستخدام السائل المنوي لطلائق ذات صفات خاصة، وباستخدام سائل منوي لطلائق ذات صفات وراثية متميزة في إنتاج اللحوم والألبان، للمساهمة في تحسين سلالات الأبقار والجاموس لدى المربين، كما سيجري تنظيم ندوات إرشادية ودورات تدريبية لشباب الأطباء البيطريين، بغرض التعريف والتدريب على كل ما هو جديد في مجال التناسليات الحيوانية، والتغذية، وتشخيص وعلاج الأمراض التناسلية للحيوانات.