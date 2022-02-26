إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في زفتى

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بضرورة تشكيل لجنة هندسية للإشراف على كل حملات إزالة التعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك على مستوى مجالس المدن والأحياء والقرى.

وشدد محافظ الغربية في توجيهاته إلي مساعديه من رؤساء مجالس المدن والأحياء، على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وردع المخالفين بتوقيع غرامات فورية وإحالتهم للجهات التحقيق المختصة، وذلك في إطار استمرار جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

وباشر اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة أعمال حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي وأملاك الدولة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، وتحت إشراف سعد نصر وحيدر عطالله نائبا رئيس المدينة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعد على هندسة ري بحري زفتى، بمساحة 699 م2، وإزالة 5 حالات على أراض زراعية بمساحة 6 قراريط و16 سهما بالوحدات المحلية لقريتي شبرابابل والجابرية.

إزالة عدد 11 حالة تعد في زفتى

كما أكد رئيس المدينة علي أهمية استمرار متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وأنه لا تهاون عن ازالة كافة المخالفات والتعديات للحفاظ على حقوق الدولة.