إزالة 23 تعديا على الأراضي الزراعية واسترداد 70 فدانا بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

التحفظ على معدات وأدوات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية

وأزالت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا – أبو قرقاص – بني مزار - ديرمواس)، 23 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة.

استرداد 70 فدانا من أملاك دولة بملوي

وقاد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أمس الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، أسفرت عن استرداد 70 فدانا، منها 35 فدانا بقرية دير أبو حنس بمجلس قروي دير البرشا، و35 فدانا بقرية الشيخ شبيكة بمجلس قروي دروة، الى جانب إزالة 8 حالات تعدى على أملاك الدولة مساحة 720 مترا بدير أبو حنس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناقش محافظ المنيا، الثلاثاء الماضي، عددا من التظلمات المقدمة من المواطنين على أسعار البيع التي تم تقديرها لأراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 ، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.