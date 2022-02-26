أستاذ اقتصاديات الدواء: وفيات كورونا 10 أضعاف ضحايا الإنفلونزا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك عددًا كبيرًا من الدول التي تخلت عن الإجراءات الاحترازية المشددة تجاه فيروس كورونا، أولهم أنجلترا، في نفس الوقت الذي ظهرت فيه دراسات خاصة بمتحور أوميكرون BE2، لافتًا إلى أن فيروس كورونا يتحور باستمرار، والمتحور الجديد أوميكرون BE2 يعتبر أكثر انتشارًا من متحور أوميكرون BE1 بنسبة 30%.

عنان: احتمالية إعادة تصنيف جائحة كورونا

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن جميع التحورات التي حدثت منذ ظهور جائحة فيروس كوورنا وحتى الآن كانت في تصب في نهاية الجائحة، موضحًا: «فيه احتمال أن السنة دي يعاد تصنيف جائحة كورونا على أنها مش جائحة ولكنه مرض مستوطن».

عنان: وفيات كورونا وصلت لـ10 أضعاف وفيات الإنفلونزا

وأوضح أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة أن فيروس كورونا أسرع انتشارًا من فيروس الإنفلونزا الموسمية، وما يريد الأطباء الوصول إليه هو أن تكون نسبة الوفيات فيه مثل الإنفلونزا الموسمية العادية، مضيفًا: «وفيات مصابي كورونا دلوقتي وصلت لـ10 أضعاف وفيات مصابي الإنفلونزا بالنسبة للناس اللي موجودين جوه المستشفي».

وأكد أن دول العالم كافة تهتم حاليًا بتلقيح مواطنيها، حتى وصلت معدلات اللقاحات إلى 9 مليارات جرعة جرى توزيعها على المواطنين في مختلف دول العالم، ما ساهم في تقليل الوفيات بنسبة 75% في الدول التي وصلت لنسب التطعيم المثالية لمواطنيها.