الأمن الروسي يتلقى بلاغات بوضع قنابل في محطات القطار والمطار في موسكو

أعلن الأمن الروسي، مساء اليوم، أنه تلقى عدة تهديدات وبلاغات بشأن وضع قنابل في محطات القطار والمطار في موسكو، وفق ما نقل موقع وكالة أنباء «تاس» الروسية، وذلك بالتزامن مع تواصل عملية روسيا العسكرية ضد أوكرانيا لليوم الثالث، التي بدأت فجر الخميس، كما تزامنت مع بلاغات من قبل سفارتي روسيا في وارسو ولندن، بشأن اعتداءات وقعت أو أخرى محتملة.

البلاغات تشمل قنابل في محطات القطار والمطار ومركز تسوق في موسكو

ولم يحدد الأمن الروسي، الجهة التي قدمت تلك البلاغات أو التهديدات، إذ قال بيان الأمن الروسي، إنها بلاغات مجهولة، وجاءت بعد إعلان موسكو تعرض سفارتها في وارسو عاصمة بولندا، لاعتداءات اليوم.

وذكر الأمن الروسي، أيضا بشأن بلاغات وضع قنابل في محطات القطار والمطار في موسكو، أن البلاغات شملت وضع القنابل في محطات قطار ومطارين وأيضا مركز للتشوف في العاصمة الروسية.

السفارة الروسية في لندن تتواصل مع الشرطة بشأن تهديدات

في سياق متصل، تواصلت السفارة الروسية في لندن، مع الشرطة البريطانية، بعد تلقيها تهديدات عبر الهاتف، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم» عن صحيفة «تليجراف» البريطانية، مضيفة أنه جرت محاولات لمنع التشغيل العادي للهواتف والبريد الإلكتروني للسفارة والدائرة القنصلية.

وقالت السفارة أيضا إن المتصلين هددوا بقطع الهواتف بما في ذلك الطوارئ المخصصة لمواطني الاتحاد الروسي، لافتة إلى أن مظاهرات حدثت بالقرب من القسم القنصلي بالسفارة تراوح أعداد المشاركين فيها بين 150 إلى 200 شخص، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

سفارة روسيا في وارسو تتعرض لاعتداءات وتهديدات

وذكرت البعثة الدبلوماسية في بولندا، أن مبنى السفارة في وارسو، تعرض للهجوم، وحطمت بعض نوافذه بكرات معدنية أطلقت من مقلاع يدوي، مؤكدة أنها لا تزال تتعرض لتهديدات مستمرة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والبريد العادي.