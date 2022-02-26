عودة الطلاب المصريين في أوكرانيا إلى القاهرة ممكنة عبر قطر وتركيا

يتساءل كثيرون عن وضع الطلاب المصريين في أوكرانيا والذين تزامن وجودهم مع إطلاق روسيا العملية العسكرية فجر الخميس، وكانت آخر أخبارهم أن دفعات منهم وصلت إلى رومانيا ضمن العديد من أبناء الجالية المصرية، بحسب ما صرح لـ«الوطن» علاء سليم، أمين عام اتحاد عام المصريين في الخارج، بعد أن فتحت مصر عدة نقاط أمامهم.

وقال أمين عام اتحاد المصريين في الخارج إن دفعات من المصريين الفارين فجر اليوم من الحرب في أوكرانيا وصلوا إلى الحدود مع رومانيا، وطلبت السفارة المصرية هناك منهم سرعة التوجه للعاصمة بوخارست من أجل العودة للقاهرة.

على الفارين وبينهم الطلاب المصريون في أوكرانيا اتباع الإرشادات

وشدد الاتحاد العام للمصريين في الخارج على ضرورة اتباع الإرشادات المرسلة من السفارة المصرية في كييف، حيث أكد كذلك ضرورة التواصل إذا لزم الأمر مع أركان السفارة المصرية أو أياً من أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج على رأسهم علي فاروق وعاصم أبو الدهب المسؤولان عن الجالية المصرية في أوكرانيا.

ولفت «سليم» إلى أن السفارة المصرية في كييف أصدرت تعليمات جديدة طالبت فيها المصريين، بينهم الطلاب المصريون في أوكرانيا، الذين لم يخرجوا من أوكرانيا حتى الآن بالبقاء في المدن وعدم التحرك نحو الحدود، نظرا لوجود خطورة على الطرق في ضوء تجدد المعارك واحتدامها بين القوات الروسية والأوكرانية.

توفير رحلات قطار مباشرة قرب نقطتي الدخول إلى بوخارست

وذكر أن السفارة أعلنت كذلك عن وجود رحلات قطار مباشرة من محطات القطار القريبة من نقطتي الدخول إلى بوخارست، في حين يستلزم تغيير القطار في محطة فادو النسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة دخول سيريت.

ويستلزم تغيير القطار في محطة ساتو مار بالنسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة الدخول هالميو.

ودعت السفارة المصرية في كييف المصريين الذين يصلون رومانيا إلى بسرعة إنهاء إجراءات عودتهم للقاهرة، مؤكدة أن الشركة الرومانية تقوم بتسيير 3 رحلات مباشرة أسبوعيا للقاهرة، كما تقوم الخطوط اليونانية والتركية بتسيير رحلات للقاهرة عبر الدوحة وإسطنبول.