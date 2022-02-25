سفارة مصر في بولندا تُخصص أرقاما للتواصل مع المصريين على حدود أوكرانيا

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في بولندا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم تخصيص أرقام الموبايل التالية للتواصل في حالة الطوارئ مع المواطنين المصريين في بولندا والحدود مع أوكرانيا:

+48514154166

واتساب ومكالمات

+48511538378

مكالمات فقط

السفارة المصرية في بولندا تخاطب المصريين المتواجدين في أوكرانيا

وكانت السفارة المصرية في بولندا قد نشرت تنويها سابقا قالت فيه: «المواطنون المتواجدون في أوكرانيا، يرجى متابعة التعليمات التي تنشرها السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية كييف على صفحتها على الفيسبوك، ومنها أرقام التواصل المباشر مع أعضاء السفارة في كييف».

جدير بالذكر أن بولندا هي إحدى الدول التي تشترك في حدود برية مع أوكرانيا والتي تشهد منذ، أمس، عملية عسكرية روسية واسعة النطاق، بهدف نزع سلاح أوكرانيا وتقديم قادة النظام في كييف للعدالة، وذلك حسبما أعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم.