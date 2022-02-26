نيكول سابا بحفل غنائي استعراضي في الشيخ زايد وسط حضور شبابي كبير «صور»

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا احتفالية داخل أحد مولات مدينة الشيخ زايد بحضور شبابي كبير من الجنسين، ممن تفاعلوا مع أغانيها الاستعراضية المميزة على مدى قرابة الساعتين.

صعدت نيكول على خشبة المسرح مرتدية فستانا أزرق بفتحة من الأمام واستهلت وصلتها الغنائية الاستعراضية بـ«هفضل أحلم»، وسط هتافات وصيحات الإعجاب.

كما قدمت سابا عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها «براحتي»، «التوتو ني»، «قررت»، بالإضافة إلى «يا واد يا تقيل»، «سهر الليالي» و«بنت السلطان»، بالإضافة إلى «صورة سيلفي» و«الجو حلو» التي تفاعل معها الجمهور.

علي جانب آخر، خطفت نيكول سابا الأنظار بمجرد ظهورها بشخصية «البارون» كضيفة شرف بمسلسل «نقل عام» بمشاركة الفنان محمود حميدة، حيث تجسد شخصية مركبة كعضو في منظمة تهريب دولية، بالإضافة إلى حبها لأسرتها والحيوانات الأليفة وإنقاذها وهو ما زاد من غموض دورها.

نيكول سابا والسينما

وعادت الفنانة نيكول سابا للسينما، من خلال فيلمها السينمائي الجديد «مفتاح الحب»، الذي تجسد بطولته، وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمامها، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين، والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي، وتم تصويره بالكامل في أبو ظبي.

وتعد نيكول سابا واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات قربا لقلوب الشعب المصري، وأكثرهن تواجدا في مختلف المناسبات والأعمال الفنية المصرية بجانب غنائها باللهجة المصرية عددا من الأغاني.