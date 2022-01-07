نيكول سابا: دخلت الفن بشروط الزعيم.. وزوجي لم يرفض ظهوري بمشاهد جريئة

قالت الفنانة نيكول سابا، إنها لم تبتعد عن المشاهد الجريئة بسبب زواجها، لكن هذا يرجع إلى قراراتها، لأن مفهوم الجرأة في العالم العربي غير منضبط، متابعة: «بيفتكروا لو أنتي لابسة كات، تبقي جريئة ويبصوا على اللحم، ومفهوم الجرأة بيختلف من شخص للتاني، ويشوفوا لو لابسة شورت أبقى جريئة، وموضوع جوزي ملوش دعوة، جوزي فنان، وعارف إن دي شغلانتي وخدني كده».

تقديم المشاهد الجريئة

وأضافت «سابا» خلال استضافتها في برنامج «حبر سري»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، اليوم، أنه جرى عرض عليها أفلام جريئة، لكنها رفضتها ولم تعد هناك مشاهد ساخنة في الوقت الحالي، لكنها تفكر في تقديم مشاهد جريئة في كليباتها، لكن في الفيلم هي ملتزمة بسيناريو، مبينة أن المشاهد الساخنة كانت كثيرة في الثمانينيات والتسعينيات، والزمن تجاوز فكرة المشاهد الساخنة.

جمالها ساعدها في دخول مجال التمثيل

وأوضحت الفنانة اللبنانية، أن جمالها ساعدها في دخول مجال التمثيل، لكن هذه المرحلة تخطتها، مشيرة إلى أن اللبنانيات بدأن بالعمل في مجال الموضة وعرض الأزياء، وبعدها دخلن مجال التمثيل، موضحة أن كل السيدات جميلات، سواء ممثلات مصريات أو سوريات أو غيرهن، لافتة إلى أن ممثلات كثيرات، أثبتن أنفسهن بعد أن دخلن التمثيل فقط من باب الجمال، متابعة: «الفنان عادل إمام قال عاوز شروط معينة، عشان كده استعانوا بيا، بس أنا اللي كملت وحاليا الجمال متوقف على حاجات كتير، زي السوشيال ميديا كده».