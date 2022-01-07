نيكول سابا: انفصلت عن زوجي لفترة والحب رجعنا لبعض تاني

قالت الفنانة نيكول سابا، إنها انفصلت فترة عن زوجها الفنان يوسف الخال، مشيرة إلى أن الانفصال لم يكن بسبب أحد، وأنهما رجعا لبعضهما بسبب الحب، مضيفة أن قلة ظهورهما مع بعضهما تسببت في خروج شائعات عن انفصالهما.

وأضافت نيكول سابا خلال لقائها مع الإعلامية آسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، قائلة «يمكن علشان مقلين في الظهور، والناس بتحب تربط كلمات متقاطعة، وبيقولوا ليه بقالهم فترة محطوش صورة»، مشيرة إلى أنهما سيظهرا قريبًا في عمل فني يجمعهما، «بكرة تشوفونا في أحلى عمل، وهنزهقكم مننا»، لافتة إلى أنهما سيشاركان معا في حلقات مسلسل، وليس مسلسل كامل.

ابنتي اسمها نيكول بالاتفاق مع زوجي

وأشارت «سابا»، إلى أنها اتفقت مع زوجها حال إنجابها بنت، ستسميها نيكول، وهو ما حدث بالفعل، وأنه حال إنجابها ولد، ستسميه يوسف على اسم زوجها.

نيكول سابا: أفضل الأكل اللبناني عن المصري

واستعانت نيكول سابا بشقيقتها، لتسألها أسما إبراهيم عن بعض العادات التي اعترفت بها، منها عادة السهر، إذ نفت شقيقتها أنها تسهر على عكس الحقيقة، لترد عليها نيكول قائلة: «يا أختي امتى كلمتيني 4 الصبح، بتعرفي أني قاعدة مفوقة وبشرب شيشتي، وامتى بنام بدري؟».

وأكدت نيكول سابا، أنها تفضل الأكل اللبناني عن المصري، وأنها تفضل السهر حال عدم وجود عمل لها، وأنها تكره مبدأ الدين، «لا بتسلف ولا بتستلف».