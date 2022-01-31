نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة «ذهبية» في حفل غنائي بالقاهرة الجديدة

أحيت المطربة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا ضخما بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير.

نيكول سابا تفتتح حفلها بأغنية «حفضل أحلم»

وصعدت نيكول على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بصحبة منظم الحفل الـ dj العالمي ياسر الحريري، وافتتحت وصلتها الغنائية الاستعراضية بأغنية «حفضل أحلم» وسط استقبال حافل لأكثر من 1500 مدعو.

وقدمت نيكول عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها «براحتي»، «التوتو ني»، «قررت»، بالإضافة إلى «ياواد يا تقيل»، «سهر الليالي» و«بنت السلطان».. بالإضافة إلى «صورة سيلفي» و«الجو حلو» التي تفاعل معها الجمهور.

شارك في إحياء الحفل المطرب رضا البحراوي وقامت بتقديم فقراته الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي وكان ضمن الحضور كابتن جمال عبد الحميد وكابتن أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر وغيرهم ممن كان في استقبالهم من القائمين على الحفل من «ORO» المهندس أشرف عوض والمهندس إيهاب عوض والدكتور شادي الزيات رئيس القطاع التجاري وأحمد هاني مدير التسويق.

تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي من حيث التنظيم لياسر الحريري والمؤثرات البصرية والإضاءة لوليد الحريري وتأمين أحمد فخامة وتصوير سامح سليم ومهند جوده وفيديو علي العتر.

تصوير مشاهد مسلسل «نقل عام»

على جانب آخر تواصل نيكول سابا تصوير مشاهدها كضيفة شرف بمسلسل «نقل عام» مع الفنان محمود حميده وهو ما يعتبره صناع العمل مفاجأة خاصة للجمهور من حيث طبيعة الدور الذي تقدمه والذي رفضت الإفصاح عن تفاصيله.

كما تستعد نيكول لتصوير أغنيتها الجديدة مع المخرج جاد شويري التي من المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.