لماذا تعرضت جالا فهمي لهجوم شديد بسبب برنامج «الحل هو الحبل»؟

تسيطر الآن حالة من الحزن الشديد على كل جموع الوسط الفني، وذلك عقب تلقي خبر وفاة الممثلة القديرة جالا فهمي، عن عمر ناهز 59 سنة، وأعلنت هذا الخبر الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، كاتبة: «البقاء لله الفنانة جالا فهمي».

وكان خبر وفاة الممثلة جالا فهمي بمثابة صدمة لكل جماهيرها ومحبيها، خاصةً بأنها توفيت إثر وعكة صحية تعرضت لها في الآونة الأخيرة، لتفارق عالمنا وهي تاركة العديد من الأعمال الفنية المحفورة في أذهاننا، لتظل علامة في قلوب جماهيرها بعد رحيلها.

الهجوم الحاد عليها بسبب برنامج الحل هو الحبل

وقالت الفنانة جالا فهمي في حوار تليفزيوني سابق على فضائية «ماسبيرو»، إنها تعرضت لهجوم وسخرية شديد اللهجة بسبب برنامجها الذي كانت تقدمه سابقًا «الحل هو الحبل»، حيث قابلت سيدة تعمل في مجال بيع الحبال، «قالت لي أنا بقيت ببيع كمية حبال بطريقة مش عادية، تقريبًا الناس كلها بقت بتنط الحبل».

وأوضحت أنه كان هناك ناقد وجَّه لها هجوما شديدا، قائلًا: «يا ريت تاخدي الحبل ده وتشنقي بيه نفسك»، مُشيرةً إلى أن هذا الناقد أصبح صديقًا مُقربًا إليها فيما بعد، «قابلته مرة وكان رد فعلي غريب جدًا وهو كان يفكرني هتخانق معاه، لكن أنا معملتش كدا أنا كنت واقفة وبتريق على الحكاية عادي ومن كتر ما جاله ذهول اتكسف وبقينا أصحاب جدًا».

يذكر أن جالا فهمي هي ابنة المخرج أشرف فهمي الذي قدمها كبطلة في أحد أفلامه «إعدام قاضي»، وشاركت في أعمال فنية عديدة كان آخرها فيلم «أول مرة تحب يا قلبي» في عام 2003، وأيضًا عملت بالمسرح وقدمت مسرحيتين فقط وهما «ولعها شعللها، كرنب زبادي».

مسيرة جالا فهمي الفنية لم تكن حافلة بالخلافات داخل الوسط الفني، سوى في مرة وحيدة حدث خلاف بينها وبين الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي، وذلك خلال تصوير فيلم كلام الليل.