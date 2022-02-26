«أول مرة تحب يا قلبي».. حكاية آخر عمل للفنانة جالا فهمي قبل 19 عاما

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، عقب وفاة الفنانة القديرة جالا فهمي، عن عمر ناهز 59 عامًا، والتي أعلنتها الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «البقاء لله الفنانة جالا فهمي»، ذلك النبأ المفاجىء الذي صدم جمهورها ومحبيها، عقب وعكة صحية تعرضت لها في الآونة الأخيرة، لتفارق الدنيا بعدما أثرت الحياة الفنية بأعمال عديدة سينمائية وتلفزيونية، ستظل علامات خالدة في قلوب الجمهور، وستبقى حتى بعد رحيلها».

آخر الأعمال المميزة التي قدمتها جالا فهمي لجمهورها، كان فيلم «أول مرة تحب يا قلبي»، والذي قدمته عام 2003، ولعبت خلاله دور «سهام شكري»، لتترك من خلاله بصمتها الأخيرة في السينما المصرية، وترحل اليوم عن الحياة.

تدور أحداث فيلم «أول مرة تحب يا قلبي»، حول «كونستابل» شرطي يعترض سيارة تقودها امرأة بسرعة، ويكتشف أنها ممثلة تدعى سهام شكري، فيُعجب بها وتصطحبه إلى منزلها، ويمارس معها الجنس تحت تأثير المخدرات، ثم أنكرت معرفتها به، وعندما عرف أنها حامل، أراد أن يرفع قضية يطالبها فيها بالحفاظ على المولود فقبلت الزواج منه تجنبًا للفضيحة.

جالا فهمي تودع الفن بآخر أفلامها السينمائية.. «أول مرة تحب يا قلبي»

شارك الفنانة جالا فهمي في بطولة العمل كوكبة من كبار النجوم، منهم الفنان تامر عبدالمنعم في دور (حسن)، والفنانة نورهان في دور (قوطة)، والفنان طارق عبدالعزيز في دور (سيد صديق - المحامي)، والفنان لطفي لبيب في دور (فكري الوحش - المنتج)، والفنان بسام رجب (صلاح ذهني - المحامي).

وجاء فيلم «أول مرة تحب يا قلبي» من ﺇﺧﺮاﺝ علاء كريم، ومحسن حديد مخرج مساعد، ومن ﺗﺄﻟﻴف ماجدة خيرالله قصة وسيناريو وحوار.