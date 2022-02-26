وزيرة الثقافة تنعى الفنانة جالا فهمي: «مبدعة من طراز خاص»

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنانة جالا فهمي، التي غيبها الموت اليوم السبت 26 فبراير، عن عمر ناهز 59 عاما، وقالت الوزيرة إن الراحلة مبدعة من طراز خاص ونجحت في الاستحواذ على قلوب الجمهور بأسلوب فني متفرد، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن الفنانة جالا فهمي، هي ابنة المخرج أشرف فهمي، وحصلت على ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت في الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل.

بدأت حياتها الفنية في الثانية عشر من عمرها، ثم عادت للعمل كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى التليفزيون، ثم تفرغت للسينما وقدمت مجموعة من الأعمال المهمة.