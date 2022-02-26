مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2022، يبحث الكثيرون عن موعد أول أيامه، فضلا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك، وزادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد أول أيام شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك 2022، حتى يتسنى للبعض وضع خططهم خلال شهر العبادة.

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد أول أيام شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك 2022 فلكيًا، وفق ما جرى إعلانه من مركز البحوث الفلكية، في السطور التالية:

موعد أول أيام شهر رمضان 2022

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان 2022 فلكيًا، يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، بينما شرعًا يجري استطلاع هلال شهر رمضان يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل، بدار الإفتاء المصرية بعد صلاة العشاء، ويتوقع أن تكون بداية الشهر الكريم، إما السبت أو الأحد.

موعد عيد الفطر المبارك

ويأتي شهر رمضان المبارك لهذا العام 2022 – 1443 كاملاً أي 30 يومًا، ليكون يوم الأحد الأول من مايو هو المتمم لشهر رمضان «وقفة عيد الفطر» ويكون موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا، من يوم الاثنين 2 مايو 2022، ويستمر حتى الأربعاء الموافق 4 من نفس الشهر.

ويجري استطلاع هلال شوال، يوم السبت الموافق 30 أبريل، من دار الإفتاء المصرية التي تعلن رؤية الهلال من عدمه بعد صلاة العشاء مباشرة.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

وبحسب الأجندة المعلنة من مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الفطر للقطاع العام والخاص تستمر لمدة 4 أيام، بداية من الأحد الموافق 1 مايو، وحتى الأربعاء 4 مايو، وهي إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية في عام 2022

كما يبحث الكثيرون عن الإجازات والعطلات الرسمية في العام الجاري، وجاءت كالتالي:

يوم 25 إبريل، الذي يوافق عيد تحرير سيناء، وشم النسيم.

1 مايو عطلة عيد العمال

30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

من 8 إلى 12 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك.

30 يوليو رأس السنة الهجرية

6 أكتوبر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.